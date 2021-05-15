Британский монарх принц Гарри заявил, что собирался уйти от королевской семьи еще до встречи с Меган Маркл

Как сообщает Politeka.net, после свадьбы и рождения сына Арчи принц Гарри и его супруга – бывшая актриса Меган Маркл полностью отказались от исполнения королевских обязанностей и переехали в Америку. В недавнем интервью в американском подкасте Дакса Шепарда, британский принц признался, что еще до встречи со своей нынешней женой он собирался отказаться от королевских обязанностей.

По словам принца Гарри, он во взрослом возрасте задумывался о том, чтобы отстраниться от монархии и обязанностей, которые на него возложили. Конечно, это связано со смертью его матери – принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе во время того, как ее преследовали папарацци. Гарри отметил, что в свое время его отец принц Чарльз получил соответственное воспитание от королевы Елизаветы и принца Чарльза, которое отпечаталось на его характере и отношениях с сыновьями. А вот принц Гарри не хотел бы давать такое же воспитание своим детям, поэтому и ушел от семьи и переехал с женой в США.

Отметим, что ранее в резонансном интервью телеведущей Опре Уинфри Гарри и Меган раскрыли нелицеприятные подробности о жизни в королевском дворце. Так, например, по словам герцогини Сассекской, она подвергалась расизму со стороны некоторых членов королевской семьи, что вызвало бурную реакцию в обществе. В Букингемском дворце выразили озабоченность по поводу таких заявлений Маркл и обещали во всем разобраться.

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