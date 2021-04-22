Виявилося, що після від'їзду Гаррі і Меган у США життя королівської сім'ї стало набагато спокійніше
Як повідомляє Politeka.net, у Палаці життя стало "набагато спокійніше" після переїзду принца Гаррі і його дружини Меган Маркл в Америку. Про це повідомляє британське видання The Mirror, посилаючись на слова якогось інсайдера, наближеного до монархів. Як відомо, після весілля і народження сина герцоги Сассекські вирішили відмовитися від виконання Королівський обов'язків, а незабаром взагалі повідомили, що переїжджають на батьківщину Меган – в Америку.
У зв'язку з від'їздом сина і невістки жити стало легше спокійніше всім у Палаці, заявило джерело. Так, принц Чарльз, як прямий спадкоємець британської корони, відчув полегшення, оскільки йому належить скласти план майбутнього монархії. За словами інсайдера, головною проблемою було те, що принц Гаррі і його дружина відмовлялися розуміти, як все повинно працювати. Вони нібито постійно психували і влаштовували істерики через те, що не можуть зробити, то що їм хочеться. І хоча монархія втратила працюючих членів сім'ї, за словами джерела, без істерик Маркл всім стало спокійніше.
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Тим часом навантаження збільшилося для тих монархів, які залишилися при палаці. Так зайняти місце герцогів Сассекських може молодший син Єлизавети II і принца Філіпа – принц Едвард, а також його дружина Софі, графиня Уессекська. Остання, до речі, дуже близька з королевою, та й репутація у неї не заплямована. Великі надії на свою дружину Каміллу, герцогиню Корнуолльську покладає також принц Чарльз, крім того, блискуча репутація у його старшого сина принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон.
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