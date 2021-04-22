Виявилося, що після від'їзду Гаррі і Меган у США життя королівської сім'ї стало набагато спокійніше

Як повідомляє Politeka.net, у Палаці життя стало "набагато спокійніше" після переїзду принца Гаррі і його дружини Меган Маркл в Америку. Про це повідомляє британське видання The Mirror, посилаючись на слова якогось інсайдера, наближеного до монархів. Як відомо, після весілля і народження сина герцоги Сассекські вирішили відмовитися від виконання Королівський обов'язків, а незабаром взагалі повідомили, що переїжджають на батьківщину Меган – в Америку.

У зв'язку з від'їздом сина і невістки жити стало легше спокійніше всім у Палаці, заявило джерело. Так, принц Чарльз, як прямий спадкоємець британської корони, відчув полегшення, оскільки йому належить скласти план майбутнього монархії. За словами інсайдера, головною проблемою було те, що принц Гаррі і його дружина відмовлялися розуміти, як все повинно працювати. Вони нібито постійно психували і влаштовували істерики через те, що не можуть зробити, то що їм хочеться. І хоча монархія втратила працюючих членів сім'ї, за словами джерела, без істерик Маркл всім стало спокійніше.

Тим часом навантаження збільшилося для тих монархів, які залишилися при палаці. Так зайняти місце герцогів Сассекських може молодший син Єлизавети II і принца Філіпа – принц Едвард, а також його дружина Софі, графиня Уессекська. Остання, до речі, дуже близька з королевою, та й репутація у неї не заплямована. Великі надії на свою дружину Каміллу, герцогиню Корнуолльську покладає також принц Чарльз, крім того, блискуча репутація у його старшого сина принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон.

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