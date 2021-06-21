Бывшая актриса Меган Маркл, ставшая женой принца Гарри, удивила откровением

Так, 39-летняя герцогиня Сассекская впервые вышла в свет после рождения дочери Лилибет. Меган появилась на радио-шоу NPR Morning Edition Sunday, чтобы рассказать публике о детской книжке с названием The Bench ("Скамейка"), которую написала и издала специально для своего 2-летнего сына Арчи, пишет издание Hello.

По ее словам, малыш очень любит, когда ему читают.

«Арчи очень любит книги, и это здорово, что у него ненасытный аппетит к книгам. Когда мы читаем ему, он говорит: «Еще, еще и еще, а теперь мы можем сказать ему: «Мама написала книгу для тебя, это потрясающе».

Вдохновением для Маркл послужила история из ее собственной жизни - отношения принца Гарри с сыном.

Не зря звезда пришла на радио в День отца, 20 июня. В прошлом году она подарила мужу скамейку с трогательным стихотворением, выгравированным на спинке. Скамья должна была стать особенным местом - только для Арчи и его отца. Так и случилось. А теперь Меган продолжила эту теплую историю, но уже с помощью слов. Книжка увидела свет в начале июня. Ее стоимость 8 фунтов стерлингов (около 300 грн).

Напомним, 4 июня Меган Маркл и принц Гарри стали во второй раз счастливыми родителями. Они назвали новорожденную дочку одновременно в честь королевы Елизаветы и матери принца – Лилибет Диана. Пара теперь уже с двумя детьми продолжает жить в Калифорнии, где в прошлом году прикупили особняк с 9 спальнями, теннисным кортом и бассейном, стоимостью в 14,6 миллионов долларов.

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