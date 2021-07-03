Скандальную актрису Меган Маркл и принца Гарри поймали на лжи

Так, во время скандального интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри, принц Гарри заявил, что его семья отрезала его финансово и оставила без денег.

Такие скандальные заявления принца Гарри разгневали членов королевской семьи и вызвали общественный резонанс. Эти заявления оказались не более, чем очередной лжой супругов, пишет Ракурс.

Королевская семья обнародовала годовые финансовые отчеты. В отчете говорится, что принц Гарри и Меган Маркл ежемесячно получали помощь "на пути к финансовой независимости".

Кроме того, оказалось, что принц Уэльский Чарльз, бывший муж принцессы Дианы, дал молодым супругам немалую сумму денег сразу после того, как они решили отказаться от королевских полномочий. Этих денег им бы хватило на безбедную жизнь на протяжении многих лет. Меган и Гарри лишь хотели хайпануть на лжи.

Гарри также рассказал о трудностях королевской жизни. По его словам, до встречи с Меган он чувствовал себя, как в ловушке. При этом он сознает, что в таком же положении оказались его отец Чарльз и старший брат Уильям. Это по крайней мере оказалось правдой.

Напомним, что принц Гарри может уехать в Британию без Меган Маркл.

Как сообщала Politeka, принца Гарри и Меган Маркл выгнал из дворца принц Уильям.

Также Politeka писала, что Меган Маркл впервые вышла в свет после родов, заговорив о муже и сыне.