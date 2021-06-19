Стали известны подробности ссоры британских принцев Уильяма и Гарри

Королевский биограф Роберт Лейси в своей книге "Битва братьев" раскрыл детали скандала, который разъединил сыновей принцессы Дианы. После этой размолвки принц Гарри переехал с семьей из Кенсингтонского дворца в виндзорский Фрогмор-коттедж.

Биограф сообщил, что ссора произошла после того, как Гарри и его жена Меган Маркл вернулись в Британию после официального турне по Австралии и странам Океании, пишет The Times.

Личный секретарь Уильяма Саймон Кейс доложил принцу о жалобах персонала дворца на Меган Маркл. Кейсу об этом стало известно из электронного письма от Джейсона Кнауфа, который тогда был секретарем герцога и герцогини Сассекских по связям с общественностью.

Ряд сотрудниц жаловались на давление со стороны Меган Маркл, из-за чего двоим пришлось уволиться, а свою третью помощницу герцогиня унижала, подрывая ее уверенность в себе.

Уильям позвонил младшему брату, тот выступил в защиту жены. В итоге Гарри в ярости бросил трубку. Брат Уильяма был уверен, что нападки были связаны с тем, как Меган хорошо проявила себя во время турне. Якобы та идеально выполнила свою королевскую работу, напоминая принцессу Диану, а принц Уильям просто завидует и ревнует к популярности бывшей актрисы.

Тогда в разговоре братьев прозвучало слово «расизм», ведь Гарри уверен - его жену недолюбливают во дворце из-за ее афроамериканского происхождения.

В книге говорится, что принц Уильям подозревал, что Маркл изначально враждебно была настроена к системе монархии и с самого начала хотела покинуть королевскую семью и вернуться в США.

Сотрудники дворца говорят, что Маркл разыгрывает из себя жертву, а на самом деле она "травит"своих подчиненных. Якобы бывшая актриса позволяла себе кричать на подчиненных, а затем за ней стал повторять и ее муж.

После ссоры с братом Уильям решил разделить пополам ранее общие дела, ведь он не хотел иметь с Меган ничего общего.

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