Жена британского принца Меган Маркл осталась в США с детьми, когда в ее семье произошла настоящая беда
Герцогиня Сассекская не так давно стала мамой во второй раз. Бывшая актриса родила дочь Лилибет, и сейчас живет в роскошном доме в США также с сыном, Арчи. Тем временем принц Гарри улетел на Родину, где в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца вместе с братом Уильямом открывал памятник матери, принцессы Дианы.
Страшное горе потрясло семью Меган Маркл - стало известно о смерти ее 82-летнего дяди, Майкла, страдающего от болезни Паркинсона, пишет The Sun. В последние годы мужчина несколько раз травмировался при падениях.
Дядя Меган раньше работал дипломатом, и по заверению знакомых, был хорошим человеком, который любил свою покойную жену и с радостью говорил о своей знаменитой племяннице.
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После смерти жены Майкл переехал в трейлер, и жил рядом с дочерью, а также самостоятельно себя обеспечивал.
Мужчина гордился Меган Маркл и мечтал, чтобы она познакомила его с принцем Гарри, но этого так и не случилось. Майкл, как и отец герцогини, последние годы отдалились от нее. Хотя дядя помогал бывшей актрисе с работой, когда ей было 20 лет.
Также дядя не был на свадьбе герцогини, по причине своей болезни, а в начале 2020 года призвал племянницу связаться с отцом, ведь из-за пандемии могло стать поздно.
Напомним, что принц Гарри может уехать в Британию без Меган Маркл.
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