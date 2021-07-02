Жена британского принца Меган Маркл осталась в США с детьми, когда в ее семье произошла настоящая беда

Герцогиня Сассекская не так давно стала мамой во второй раз. Бывшая актриса родила дочь Лилибет, и сейчас живет в роскошном доме в США также с сыном, Арчи. Тем временем принц Гарри улетел на Родину, где в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца вместе с братом Уильямом открывал памятник матери, принцессы Дианы.

Страшное горе потрясло семью Меган Маркл - стало известно о смерти ее 82-летнего дяди, Майкла, страдающего от болезни Паркинсона, пишет The Sun. В последние годы мужчина несколько раз травмировался при падениях.

Дядя Меган раньше работал дипломатом, и по заверению знакомых, был хорошим человеком, который любил свою покойную жену и с радостью говорил о своей знаменитой племяннице.