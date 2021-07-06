Скандальная актриса Меган Маркл и ее супруг принц Гарри могут правратить в настоящий кошмар важный для королевской семьи и особенно королевы Елизаветы день

Издание Express пишет, что такого развития событий не избежать, если Меган Маркл прилет в Британию. По информации СМИ, актриса планирует визит.

Дело в том, что со 2 по 5 июня следующего года в Лондоне запланированы мероприятия, приуроченные к 70-летнему (платиновому) юбилею правления королевы. Они будут включать "Платиновую вечеринку" во дворце, живой концерт в Букингемском дворце и юбилейное представление в центре города. Старшие члены королевской семьи смогут насладиться этим праздником с балкона Букингемского дворца.

По информации СМИ, принца Гарри и Меган Маркл пригласят. Супруги даже смогут присоединиться к другим членам семьи на балконе. Таким образом королева якобы хочет сделать первый шаг к примирению.

Однако Даниэла Эльзер, ведущий австралийский королевский эксперт, предупредила, что возвращение принца Гарри и Меган Маркл будет «явно огненным» и отвлечет внимание от королевы.

А в Express воообще пишут, что приезд Меган Маркл станет "кошмаром для Букингемского дворца".

Дело в том, что мероприятие имеет крайне большое значение.

"Все готово для пиара и логистического кошмара непревзойденных масштабов для дворца. Суть четырехдневного юбилейного фестиваля – это не просто многомиллионное мероприятие. В основе этого дела лежит серьезный посыл, а именно, чтобы усилить дипломатическое значение и филантропический вес монархии. То есть, дом Виндзоров, кажется, сосредоточен на том, чтобы сделать все, что в их силах, прямо сейчас, чтобы поддержать монархию, чтобы она могла пережить потенциально тяжелые годы правления короля Карла III (такое имя получит принц Чарльз после вступления на престол, – прим. ред)"", - объяснила Даниэла Эльзер.

Однако все может пойти насмарку, если приедем скандально известная Меган Маркл, перетянув внимание на себя.

Напомним, ранее издание Express провело онлайн-опрос, который показал, что Гарри и Меган не стоит возвращаться в Англию, чтобы крестить наворожденную дочь в круге королевской семьи.

Однако, 95% опрошенных высказались против такой идеи, а поддержали ее только 4%.

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