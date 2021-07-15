Супруга британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл сообщила о своем новом творческом проекте

Герцогиня Сассекская создаст анимационный детский сериал «Жемчужина» (Pearl) для Netflix и выступит в нем исполнительным продюсером, пишет TV Line.

Согласно официальному описанию, «Жемчужина», в настоящее время разрабатываемая Netflix, «будет семейным сериалом, в котором рассказывается о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной множеством влиятельных женщин из истории».

Сериал является частью многолетнего соглашения, которое Маркл и ее муж принц Гарри подписали с Netflix в прошлом году, чтобы производить контент для стримера через их продюсерскую компанию Archewell Productions.

«Как и многие девочки ее возраста, наша героиня находится на пути самопознания, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы. Я очень рада, что Archewell Productions в партнерстве с мощной платформой Netflix и эти невероятные продюсеры вместе представят вам этот новый мультсериал, в котором прославляются выдающиеся женщины на протяжении всей истории», - заявила Меган Маркл.

Pearl - это второй проект, возникший в результате партнерства принца Гарри и Меган Маркл с Netflix после Heart of Invictus, документального сериала, в котором рассказывается о военнослужащих со всего мира, которые перенесли травмы или болезни, изменившие жизнь, - когда они готовятся к принять участие в международном спортивном мероприятии Invictus Games. Принц Гарри, основавший мероприятие, появится в кадре, а также будет исполнительным продюсером сериала.

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