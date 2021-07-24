Принц Гарри, который планирует получить 20 миллионов долларов за свои мемуары, признался, что на самом деле книг будет четыре

Как пишут "Факты", герцоги Сассекские планируют написать не одну, а аж четыре книги. Первая, мемуары принца Гарри, будут опубликованы осенью 2022 года, как раз после Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Вторую книгу Гарри планирует обнародовать уже после смерти бабушки, которой сейчас 95 лет. Очевидно, что дворец шокирован, ведь, судя по всему, Гарри приберег для второго тома мемуаров свои самые громкие заявления и разоблачения – настолько серьезные, что он не хочет травмировать бабушку.

Третью книгу, которая будет поднимать темы физического и душевного здоровья, напишет Меган. Подробности о четвертой книге пока неизвестны.

По подсчетам, гонорары сассексов могут составить 40 миллионов долларов.

Члены королевской семьи считают, что принц Гарри будет писать мемуары под руководством своей жены Меган Маркл. Королевский биограф Даниэла Эльзер считает, что этот поступок принца станет последней каплей в чаше терпения королевы. Эта книга разрушит все шансы на примирение между Гарри и его родственниками.

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