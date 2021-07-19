Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, проігнорувала те, що говорила їй дружина принца Чарльза

Камілла Паркер-Болуз - герцогиня Корнуольська, дружина принца Чарльза, яку ненавиділа вся Англія. Річ у тому, що син Єлизавети II зраджував з Каміллою принцесі Діані.

Коли Меган Маркл прийшла до палацу, герцогиня Корнуольська поговорила з нею і дала важливу пораду, пише Daily Express. Виходячи з власного досвіду Камілла, запропонувала колишній американській актрисі зосередитися на позитивних сторонах своєї нової ролі, і не реагувати на негатив преси і публіки. За словами дружини принца Чарльза, все це пройде, потрібно лише перечекати.

Однак Меган Маркл не послухалася Паркер-Болуз і разом з сім'єю покинула палац на початку 2020 року, переїхавши в США.

Зазначимо, що зараз Камілла Паркер-Болуз вже не "притягує" великого негативу, як раніше. Тепер колишня коханка принца навіть викликає повагу в суспільстві, адже добре виконує свою роботу.

Примітно, що Камілла відразу підтримувала Меган Маркл, хоча та публічно скаржилася на брак уваги з боку родичів.

Зокрема, дружина Чарльза запрошувала невістку на приватні обіди і вислуховувала колишню актрису.

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