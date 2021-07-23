77-річний Томас Маркл вирішив "у найближчому майбутньому" подати до суду на свою дочку та принца Гаррі
В інтерв'ю Fox News, батько герцогині Сассекської заявив, що буде домагатися права побачити своїх онуків в суді в Каліфорнії. За словами чоловіка, дочка вже три роки не бажає з ним спілкуватися та не дозволяє побачити своїх дітей.
Здоров’я 77-річного чоловіка останнім часом помітно погіршилося, тому він боїться, що ніколи не побачить онуків - дворічного Арчі та маленьку Лілібет, яка народилася цього року.
Зауважимо, що окрім батька, Меган припинила спілкувати з усіма родичами. Тісні стосунки герцогиня підтримує тільки з мамою, яка допомагає їй у вихованні дітей.
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Нагадаємо, що Меган Маркл відмовляється спілкуватися з батьком, бо той, за її словами, зрадив Меган і надав пресі неправдиву інформацію.
Томас досі продовжує спілкуватися з журналістами, розповідаючи невтішні речі про свою дочку. Чоловік каже, що робитиме це доти, поки дочка не поговорить з ним.
Раніше Politeka писала, про те, що стало відомо, як відреагував принц Вільям на мемуари брата Гаррі.
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А ще Politeka повідомляла, що подруга Меган Маркл помстилася Кейт Міддлтон і принцу Вільяму за образи: інцидент потрапив на відео.