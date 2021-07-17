Відома індійська модель і актриса Пріянка Чопра помстилася Кейт Міддлтон за конфлікти з Меган Маркл

Пріянка Чопра, відома своєю боротьбою проти будь-якого прояву расизму, визнала нормальним повести себе нешанобливо по відношенню до Кейт і Вільяма.

Модель відмовилася аплодувати появі герцогів, пише Insider. А відповідний ролик опублікували на сторінці в Twitter.

Зокрема, подруга Меган Маркл, проігнорувала принца Вільяма і Кейт Міддлтон, коли вони проходили на свої місця під час Вімблдонського турніру. В цей час Чопра не дивилася в бік герцогів, а поправляла шарф.

В інтерв'ю Опрі герцогиня Меган Маркл говорила, що Міддлтон довела її до сліз за кілька днів до їхнього весілля з принцом Гаррі, яка відбулася в травні 2018 року.

Вона розповідала, що Кейт неодноразово доводила її до сліз, змушуючи постійно перебувати в стресі. Крім того, і Меган, і її сина Арчі неодноразово труїли за колір шкіри. ЗМІ вже назвали поведінка Чопри помстою за Меган Маркл, яка згадала, як травили герцогиню.

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