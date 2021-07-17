Известная индийская модель и актриса Приянка Чопра отомстила Кейт Миддлтон за конфликты с Меган Маркл
Приянка Чопра, известная своей борьбой против любого проявления расизма, сочла нормальным повести себя неуважительно по отношению к Кейт и Уильяму.
Модель отказалась аплодировать появлению герцогов, пишет Insider. А соответствующий ролик опубликовали на странице в Twitter.
В частности, подруга Меган Маркл, проигнорировала принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда они проходили на свои места во время Уимблдонского турнира. В это время Чопра не смотрела в сторону герцогов, а поправляла шарф.
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В интервью Опре герцогиня Меган Маркл говорила, что Миддлтон довела ее до слез за несколько дней до их свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась в мае 2018 года.
Она рассказывала, что Кейт неоднократно доводила ее до слез, заставляя постоянно находиться в стрессе. Кроме того, и Меган, и ее сына Арчи неоднократно травили за цвет кожи. Сми уже назвали поведение Чопры местью за Меган Маркл, которая вспомнила как травили герцогиню.
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