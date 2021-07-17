Известная индийская модель и актриса Приянка Чопра отомстила Кейт Миддлтон за конфликты с Меган Маркл

Приянка Чопра, известная своей борьбой против любого проявления расизма, сочла нормальным повести себя неуважительно по отношению к Кейт и Уильяму.

Модель отказалась аплодировать появлению герцогов, пишет Insider. А соответствующий ролик опубликовали на странице в Twitter.

В частности, подруга Меган Маркл, проигнорировала принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда они проходили на свои места во время Уимблдонского турнира. В это время Чопра не смотрела в сторону герцогов, а поправляла шарф.

В интервью Опре герцогиня Меган Маркл говорила, что Миддлтон довела ее до слез за несколько дней до их свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась в мае 2018 года.

Она рассказывала, что Кейт неоднократно доводила ее до слез, заставляя постоянно находиться в стрессе. Кроме того, и Меган, и ее сына Арчи неоднократно травили за цвет кожи. Сми уже назвали поведение Чопры местью за Меган Маркл, которая вспомнила как травили герцогиню.

Напомним, Меган Маркл отказалась присутствовать на торжестве в честь принцессы Дианы: скандальные детали.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл и Гарри возвращаются в Британию, назвала причина.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи, детали нового скандала.