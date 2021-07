Герцог Кембриджський Вільям розповів, що також вирішив написати свою книгу

Як пишуть "Факти", після приголомшливої заяви принца Гаррі, який продав свої мемуари за 20 мільйонів доларів, 39-річний майбутній король Британії принц Вільям розповів світу, що також працює над книгою.

Однак герцог Кембриджський, на відміну від брата, не збирається розповідати подробиці свого особистого життя. Навпаки, принц буде співавтором книги "Earthshot: How to Save Our Planet" ("Earthshot: Як врятувати нашу планету").

Відомо, що її опублікують осінню напередодні церемонії вручення премії Earthshot Prize. Цю премію, яку вже назвали Нобелівською премією з екології, заснували у 2020 році принц Вільям і відомий натураліст Девід Аттенборо за підтримки Королівського фонду.

Зауважимо, що видавництво John Murray Press каже, що книга принца Вільяма – "перша вичерпна праця" про те, як впоратися зі зміною клімату.

Книгу принц пише в співавторстві з режисером Джонні Хьюзом, що знімає документальні фільми про природу, та продюсером Коліном Батфілдом. У її створенні візьмуть участь також Аттенборо і співачка Шакіра, які входять до складу журі, що визначає лауреатів премії.

