Принц є одним з найбільш затятих футбольних фанатів

Принц Вільям спостерігав за грою України та Англії на Євро-2020 з дому

Герцог Кембриджський звичайно ж вболівав за збірну Англії. А після матчу, який проходив у Римі на "Стадіо Олімпіко", він прокоментував гру.

Пост принца Вільяма був опублікований в Твіттері.

Відомо, що принц Вільям є одним з найбільш затятих футбольних фанатів серед членів rоролівської родини. Він не пропускає жодного матчу збірної Англії.

Після того, як Англія виграла в України з рахунком 4:0 на Євро-2020 він привітав команду з перемогою і похвалив підопічних Андрія Шевченка.

"Ще одна першокласна гра і перемога всуху! Україна, добре зіграла. Чекаю не дочекаюся півфіналу в середу. Вперед!",- написав принц Вільям.

Варто відзначити, що збірна України розгромно поступилася Англії у чвертьфіналі Євро-2020.

Команда Андрія Шевченка пропустила вже на четвертій хвилині свого дебюту в 1/4 фіналу континентальної першості, коли з передачі Рахіма Стерлінга відзначився Харрі Кейн.

Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

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