Принц Уильям наблюдал за игрой Украины и Англии на Евро-2020 из дома

Герцог Кембриджский конечно же болел за сборную Англии. А после матча, который проходил в Риме на "Стадио Олимпико", он прокомментировал игру.

Пост принца Уильяма был опубликован в Твиттере.

Известно, что принц Уильям является одним из самых ярых футбольных фанатов среди членов королевской фамилии. Он не пропускает ни одного матча сборной Англии.

После того, как Англия выиграла у Украины со счетом 4:0 на Евро-2020 он поздравил команду с победой и похвалил подопечных Андрея Шевченко.

"Еще одна первоклассная игра и победа всухую! Украина, хорошо сыграла. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!", - написал принц Уильям.

Стоит отметить, что сборная Украины разгромно уступила Англии в четвертьфинале Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко пропустила уже на четвертой минуте своего дебюта в 1/4 финала континентального первенства, когда с передачи Рахима Стерлинга отличился Харри Кейн.

Напомним, тренер Швеции огрызнулся на команду Шевченко, посыпав обвинениями.

Как сообщала Politeka, футболисты сборной Украины не сдержали эмоций после победы над шведами.

Также Politeka писала, что Яремчук и Степаненко устроили безумные танцы после победы над шведами.