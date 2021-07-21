Принц Гаррі, який майже рік таємно писав мемуари, продав їх видавництву "Penguin Random House" за 20 мільйонів доларів

Як пише Page Six, отримані 20 мільйонів за публікацію мемуарів 36-річний принц пообіцяв передати на благодійність. Зауважимо, що працював принц не сам – співавтором мемуарів став американський письменник, журналіст та лауреат Пулітцерівської премії Джей Пі Моерінгеру, якому Гаррі виділив 1 мільйон доларів авансу. Яку суму принц вирішив залишити собі – невідомо.

Що цікаво, принц Гаррі співпрацює із тим же видавництвом, що й Мішель та Барак Обама. Тут були видані книга Мішель "Становлення" та мемуари експрезидента "Обіцяна земля". Ба більше, нещодавно свою дитячу книгу "Лавка" з дитячим відділом Random House опублікувала й Меган Маркл.

"Принц Гаррі використав свій надзвичайний життєвий досвід як принц, солдат і обізнаний захисник соціальних питань, затвердивши себе як світовий лідер, визнаний своєю мужністю та відкритістю. Саме тому ми раді опублікувати його чесну та зворушливу історію", - кажуть у видавництві.

Вважається, що Гаррі ще не закінчив свої мемуари, які будуть опубліковані наприкінці 2022 року.

Що цікаво, про рішення опублікувати мемуари нічого не знала королівська родина. Про це вони дізналися з повідомлень преси, тому, ймовірно, новина застала їх зненацька. Як сприйняли цю новину в палаці – невідомо, але, очевидно, після низки скандальних інтерв’ю Гаррі та Меган, королева спантеличена.

Раніше Politeka писала, що Меган Маркл слідом за принцом Гаррі постане в новій ролі: "Я дуже рада, що...".

Нагадаємо, що Меган Маркл відмовилася бути присутньою на торжестві на честь принцеси Діани: скандальні деталі.

А ще Politeka повідомляла, що Меган Маркл і Гаррі повертаються до Британії, назвала причина: "Все готово для...".