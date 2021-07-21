Принц Гаррі, який майже рік таємно писав мемуари, продав їх видавництву "Penguin Random House" за 20 мільйонів доларів
Як пише Page Six, отримані 20 мільйонів за публікацію мемуарів 36-річний принц пообіцяв передати на благодійність. Зауважимо, що працював принц не сам – співавтором мемуарів став американський письменник, журналіст та лауреат Пулітцерівської премії Джей Пі Моерінгеру, якому Гаррі виділив 1 мільйон доларів авансу. Яку суму принц вирішив залишити собі – невідомо.
Що цікаво, принц Гаррі співпрацює із тим же видавництвом, що й Мішель та Барак Обама. Тут були видані книга Мішель "Становлення" та мемуари експрезидента "Обіцяна земля". Ба більше, нещодавно свою дитячу книгу "Лавка" з дитячим відділом Random House опублікувала й Меган Маркл.
"Принц Гаррі використав свій надзвичайний життєвий досвід як принц, солдат і обізнаний захисник соціальних питань, затвердивши себе як світовий лідер, визнаний своєю мужністю та відкритістю. Саме тому ми раді опублікувати його чесну та зворушливу історію", - кажуть у видавництві.
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Вважається, що Гаррі ще не закінчив свої мемуари, які будуть опубліковані наприкінці 2022 року.
Що цікаво, про рішення опублікувати мемуари нічого не знала королівська родина. Про це вони дізналися з повідомлень преси, тому, ймовірно, новина застала їх зненацька. Як сприйняли цю новину в палаці – невідомо, але, очевидно, після низки скандальних інтерв’ю Гаррі та Меган, королева спантеличена.
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