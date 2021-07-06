Скандальна актриса Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі можуть правити в справжній кошмар важливий для Королівської сім'ї і особливо королеви Єлизавети день
Видання Express пише, що такого розвитку подій не уникнути, якщо Меган Маркл приліт до Британії. За інформацією ЗМІ, актриса планує візит.
Справа в тому, що з 2 по 5 червня наступного року в Лондоні заплановані заходи, приурочені до 70-річного (платинового) ювілею правління королеви. Вони включатимуть" платинову вечірку " у Палаці, живий концерт у Букінгемському палаці та ювілейну виставу в центрі міста. Старші члени королівської сім'ї зможуть насолодитися цим святом з балкона Букінгемського палацу.
За інформацією ЗМІ, принца Гаррі і Меган Маркл запросять. Подружжя навіть зможуть приєднатися до інших членів сім'ї на балконі. Таким чином королева нібито хоче зробити перший крок до примирення.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Літак з пасажирами зник з радарів, міг впасти в море: перші дані НП в Росії
Кароль і Саніна з The Hardkiss показали свої почуття на публіці, фанати радіють: "Гармонійно виглядають"
Дан Балан у рваних джинсах опинився з Кароль на одному диванчику: "Ти тільки зі мною..."
Дощі з грозами продовжать тероризувати українців: з погодою пощастить лише одному регіону
Однак Даніела Ельзер, провідний Австралійський Королівський експерт, попередила, що повернення принца Гаррі і Меган Маркл буде " явно вогненним» і відверне увагу від королеви.
А в Express воообще пишуть, що приїзд Меган Маркл стане "кошмаром для Букінгемського палацу".
Справа в тому, що захід має вкрай велике значення.
" Все готово для піару і логістичного кошмару неперевершених масштабів для палацу. Суть чотириденного ювілейного фестивалю-це не просто багатомільйонний Захід. В основі цієї справи лежить Серйозний посил, а саме, щоб посилити дипломатичне значення і філантропічну вагу монархії. Тобто, будинок Віндзорів, здається, зосереджений на тому, щоб зробити все, що в їхніх силах, прямо зараз, щоб підтримати монархію, щоб вона могла пережити потенційно важкі роки правління короля Карла III (таке ім'я отримає принц Чарльз після вступу на престол, – прим. ред)"", - пояснила Даніела Ельзер.
Однак все може піти нанівець, якщо приїдемо скандально відома Меган Маркл, перетягнувши увагу на себе.
Нагадаємо, раніше видання Express провело онлайн-опитування, яке показало, що Гаррі і Меган не варто повертатися в Англію, щоб хрестити наворожденную дочка в колі королівської сім'ї.
Однак, 95% опитаних висловилися проти такої ідеї, а підтримали її тільки 4%.
Нагадаємо, Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні, деталі нового скандалу: "Королівська сім'я оприлюднила..."
Як повідомляла Politeka, горе потрясло сім'ю Меган Маркл, що залишилася з двома дітьми без принца Гаррі: "був хорошою людиною..."
Також Politeka писала, що принц Гаррі може виїхати до Британії без Меган Маркл, прихопивши з собою старшого сина.