Скандальна актриса Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі можуть правити в справжній кошмар важливий для Королівської сім'ї і особливо королеви Єлизавети день

Видання Express пише, що такого розвитку подій не уникнути, якщо Меган Маркл приліт до Британії. За інформацією ЗМІ, актриса планує візит.

Справа в тому, що з 2 по 5 червня наступного року в Лондоні заплановані заходи, приурочені до 70-річного (платинового) ювілею правління королеви. Вони включатимуть" платинову вечірку " у Палаці, живий концерт у Букінгемському палаці та ювілейну виставу в центрі міста. Старші члени королівської сім'ї зможуть насолодитися цим святом з балкона Букінгемського палацу.

За інформацією ЗМІ, принца Гаррі і Меган Маркл запросять. Подружжя навіть зможуть приєднатися до інших членів сім'ї на балконі. Таким чином королева нібито хоче зробити перший крок до примирення.

Однак Даніела Ельзер, провідний Австралійський Королівський експерт, попередила, що повернення принца Гаррі і Меган Маркл буде " явно вогненним» і відверне увагу від королеви.

А в Express воообще пишуть, що приїзд Меган Маркл стане "кошмаром для Букінгемського палацу".

Справа в тому, що захід має вкрай велике значення.

" Все готово для піару і логістичного кошмару неперевершених масштабів для палацу. Суть чотириденного ювілейного фестивалю-це не просто багатомільйонний Захід. В основі цієї справи лежить Серйозний посил, а саме, щоб посилити дипломатичне значення і філантропічну вагу монархії. Тобто, будинок Віндзорів, здається, зосереджений на тому, щоб зробити все, що в їхніх силах, прямо зараз, щоб підтримати монархію, щоб вона могла пережити потенційно важкі роки правління короля Карла III (таке ім'я отримає принц Чарльз після вступу на престол, – прим. ред)"", - пояснила Даніела Ельзер.

Однак все може піти нанівець, якщо приїдемо скандально відома Меган Маркл, перетягнувши увагу на себе.

Нагадаємо, раніше видання Express провело онлайн-опитування, яке показало, що Гаррі і Меган не варто повертатися в Англію, щоб хрестити наворожденную дочка в колі королівської сім'ї.

Однак, 95% опитаних висловилися проти такої ідеї, а підтримали її тільки 4%.

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