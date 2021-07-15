Дружина британського принца Гаррі, американська актриса Меган Маркл повідомила про свій новий творчий проект

Герцогиня Сассекська створить анімаційний дитячий серіал "Перлина" (Pearl) для Netflix і виступить у ньому виконавчим продюсером, пише TV Line.

Згідно з офіційним описом, "Перлина", в даний час розробляється Netflix,»буде сімейним серіалом, в якому розповідається про пригоди 12-річної дівчинки, натхненної безліччю впливових жінок з історії".

Серія є частиною багаторічної угоди, яку Маркл та її чоловік принц Гаррі підписали з Netflix минулого року, щоб виробляти контент для стримера через їх продюсерську компанію Archewell Productions.

«Як і багато дівчаток її віку, наша героїня знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми. Я дуже рада, що Archewell Productions в партнерстві з потужною платформою Netflix і ці неймовірні продюсери разом представлять вам цей новий мультсеріал, в якому прославляються видатні жінки протягом всієї історії», - заявила Меган Маркл.

Pearl - це другий проект, що виник в результаті партнерства принца Гаррі та Меган Маркл з Netflix після Heart of Invictus, документального серіалу, в якому розповідається про військовослужбовців з усього світу, які перенесли травми або хвороби, що змінили життя, - коли вони готуються до взяти участь у міжнародному спортивному заході Invictus Games. Принц Гаррі, який заснував захід, з'явиться в кадрі, а також буде виконавчим продюсером серіалу.

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