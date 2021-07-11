Герцоги Сассекські запланували поїздку до Великобританії
Нещодавно стало відомо, що восени принц Гаррі знову відвідає рідні краї заради чергового заходу, присвяченого пам'яті принцеси Діани.
Королівський експерт Марлен Кеніг стверджує в інтерв'ю The News, що Меган Маркл не горить бажанням супроводжувати чоловіка.
Він зазначив, що після переїзду в США їй не хочеться стикатися з родичами чоловіка і вона дуже їх боїться.
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"Враховуючи всі її заяви в останньому інтерв'ю, вона розуміє, що королівська сім'я не буде їй рада. Але вони всі дорослі люди, тому я сильно сумніваюся, що королева або принц Чарльз скажуть, що не хочуть її бачити. Але навіть незважаючи на це, думаю, Меган не рветься в Лондон", - розповів Марлен Кеніг.
Варто відзначити, що саме на початок вересня заплановані урочисті заходи, пов'язані з ювілеєм Леді Ді.
Останній візит принца Гаррі на батьківщину відбувся в липні. Тоді принц Гаррі відвідав Великобританію, куди прибув на відкриття пам'ятнику принцесі Діані.
Нагадаємо, Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні, деталі нового скандалу.
Як повідомляла Politeka, горе потрясло сім'ю Меган Маркл, що залишилася з двома дітьми без принца Гаррі.
Також Politeka писала, що принц Гаррі може виїхати до Британії без Меган Маркл, прихопивши з собою старшого сина.