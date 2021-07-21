Принц Гарри почти год тайно писал мемуары, продал их издательству "Penguin Random House" за 20 миллионов долларов

Как пишет Page Six, полученные 20 миллионов за публикацию мемуаров 36-летний принц пообещал передать на благотворительность. Заметим, что работал принц не сам – соавтором мемуаров стал американский писатель, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Джей Пи Моерінгеру, которому Гарри выделил 1 миллион долларов аванса. Какую сумму принц решил оставить себе - неизвестно.

Что интересно, принц Гарри сотрудничает с тем же издательством, что и Мишель и Барак Обама. Здесь были изданы книга Мишель "Становление" и мемуары экспрезидента "Обещанная земля". Более того, недавно свою детскую книгу "Скамейка" с детским отделом Random House опубликовала и Меган Маркл.

"Принц Гарри использовал свой необычайный жизненный опыт как принц, солдат и осведомлен защитник социальных вопросов, утвердив себя как мировой лидер, признанный своим мужеством и открытостью. Именно поэтому мы рады опубликовать его честную и трогательную историю", - говорят в издательстве.

Считается, что Гарри еще не закончил свои мемуары, которые будут опубликованы в конце 2022 года.

Что интересно, о решении опубликовать мемуары ничего не знала королевская семья. Об этом они узнали из сообщений прессы, поэтому, вероятно, новость застала их врасплох. Как восприняли эту новость во дворце – неизвестно, но, очевидно, после череды скандальных интервью Гарри и Меган, королева озадачена.

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