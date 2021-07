Герцог Кембриджский Уильям рассказал, что также решил написать свою книгу

Как пишут "Факты", после потрясающего заявления принца Гарри, продавшего свои мемуары за 20 миллионов долларов, 39-летний будущий король Британии принц Уильям рассказал миру, что также работает над книгой.

Однако герцог Кембриджский, в отличие от брата, не собирается рассказывать подробности своей личной жизни. Наоборот, принц будет соавтором книги "Earthshot: How to Save Our Planet" ("Earthshot: Как спасти нашу планету").

Известно, что ее опубликуют осенью накануне церемонии вручения премии Earthshot Prize. Эту премию, которую уже назвали Нобелевской премией по экологии, учредили в 2020 году принц Уильям и известный натуралист Дэвид Аттенборо при поддержке Королевского фонда.

Заметим, что издательство John Murray Press говорит, что книга принца Уильяма – "первый исчерпывающий труд" о том, как справиться с изменением климата.

Книгу принц пишет в соавторстве с режиссером Джонни Хьюзом, что снимает документальные фильмы о природе, и продюсером Колином Батфілдом. В ее создании примут участие также Аттенборо и певица Шакира, которые входят в состав жюри, которое определяет лауреатов премии.

