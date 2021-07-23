77-летний Томас Маркл решил "в ближайшем будущем" подать в суд на свою дочь и принца Гарри

В интервью Fox News, отец герцогини Сассекской заявил, что будет добиваться права увидеть своих внуков в суде в Калифорнии. По словам мужчины, дочь уже три года не желает с ним общаться и не позволяет увидеть своих детей.

Здоровье 77-летнего мужчины в последнее время заметно ухудшилось, поэтому он боится, что никогда не увидит внуков - двухлетнего Арчи и маленькую Лилибет, родившуюся в этом году.

Заметим, что кроме отца, Меган прекратила общаться со всеми родственниками. Тесные отношения герцогиня поддерживает только с мамой, которая помогает ей в воспитании детей.

Напомним, что Меган Маркл отказывается общаться с отцом, потому что тот, по ее словам, предал Меган и предоставил прессе ложную информацию.

Томас до сих пор продолжает общаться с журналистами, рассказывая нелестные вещи о своей дочери. Мужчина говорит, что будет делать это до тех пор, пока дочь не поговорит с ним.

Ранее Politeka писала, о том, что стало известно, как отреагировал принц Уильям на мемуары брата Гарри.

Напомним, что Меган Маркл удивила поступком после совета жены принца Чарльза: "нужно лишь переждать...".

А еще Politeka сообщала, что подруга Меган Маркл отомстила Кейт Миддлтон и принцу Уильяму за оскорбления: инцидент попал на видео.