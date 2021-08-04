Прийомна дочка Потапа Наталка Горова відверто розповіла про топ, як справляється з вигоранням
Наталія Горова-дочка продюсера Ірини Горової від першого шлюбу з музикантом Юрієм Горовим. Коли Ірина вийшла заміж за продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), Наташа стала його прийомною дочкою. Зараз дівчинка продовжує добре спілкуватися з продюсером і навіть працює в одній з його компаній.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Наташа розповіла про важкі періоди у своєму житті, пише Politeka.net.
"У момент, коли work-life balance загублений, а все навколо тільки пригнічує - я опускаю руки... у такі моменти я максимально вразлива до навколишнього середовища. Мене легко засмутити. Будь-який коментар в мою сторону може стати тією краплею, яка виб'є мене з колії. Я відчуваю себе максимально самотньо", - відверто розповіла дівчина.
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Вона також розповіла, що в такі моменти їй допомагають певні речі: розмова з близькою людиною, прибирання будинку, тренування, створення чек-листів, поплакати, музика або просто спілкування з улюбленим псом.
Цей пост Горова-молодша супроводила своїми фото, на яких вона позувала посеред вулиці в короткому білому топі і малиновою міні-спідниці.
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