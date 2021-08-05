Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова поділилася одкровенням

Як передає Politeka.net, відеозвернення дівчина опублікована в своєму Instagram.

Даша Ульянова тривалий час намагалася схуднути. Зі своїми фоловерами вона ділилася подробицями тренувань і розповідала про раціон.

Нове визнання дівчини виявилося дещо несподіваним.

"Сьогодні я прокинулася з вагою 56 кілограмів. Не те, щоб це супер результат, але я до нього йшла якийсь час, і щастя мені сьогодні він абсолютно не приніс. Зате півроку тому, коли я важила 62-63, я була абсолютно щаслива, я була в гармонії, я подобалася собі. І думаю:»Ну повненька, нічого страшного, схудну". Так ось, висновок який? Висновок такий, що усе йде від муда», - зізналася дівчина.

За словами Ульянової, вона продовжує страждати.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Кензов випустив нову відеороботу на пісню "Ой, як добре". Ульянова в кліпі зіграла наречену.



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