Увечері 24 серпня в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться святковий концерт "незалежність в нашій ДНК. День незалежності країни"

У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр. Режисер шоу-сценарист і кліпмейкер Катя Царик поділилася деякими подробицями в інтерв'ю КП в Україні.

На День Незалежності перед українцями виступлять Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Вінник, Воплі Відоплясова, бумбокс, Валентин Дитюк, Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталя Могилевська, Людмила Монастирська, Океан Ельзи, Віктор Павлік, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Потап, Софія Ротару, Руслана, Скай, Скрябін, Христина Соловій, ТНМК, Brutto, Дорофєєвої, Dzidzio, Go_A, Jamala, KAZKA, Monatik, Mozgi, Tayanna, Verka Serduchka, Kyiv Symphony Orchestra, Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Режисер шоу розповіла, що всі вони співають абсолютно безкоштовно.

«У нас же благодійний концерт. Таким чином, і артисти, і люди, які прийдуть на свято, можуть взяти участь у благодійності. Всі гроші переведуть до фонду, який будуватиме Центр сучасного мистецтва - музей Івана Марчука», - зазначила Катя Царик.

За її словами, деякі артисти навіть скасували свої оплачувані концерти в цей день, щоб виступити на святковому шоу.

"Все ж розуміють, що це дійсно буде грандіозне свято, і погоджувалися. І нам приємно про це говорити, тому що це об'єднує навколо ідеї», - підкреслила вона.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що під час святкування будуть посилені заходи безпеки. Так, будуть залучені підрозділи швидкого реагування, вибухотехніки, кінологи, Додаткові оперативно-слідчі групи.

У свою чергу в Міністерстві охорони здоров'я закликали не приходити на святкування тих, хто має симптоми ГРВІ або коронавірусного захворювання, і людей з груп ризику.

Також Українцям нагадали про важливість дотримання відомих правил: дотримуватися дистанції, носити маски, мити руки, уникати стовпотворінь і не вживати алкоголь.

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