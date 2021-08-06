Український рок-гурт Green Grey терміново шукає нове місце для свого концерту - подію горячо обговорюють у Мережі
Як відомо, скандал спалахнув після того, як Green Grey виключили зі списків виступаючих у святковому концерті з нагоди Дня Незалежності України через російськомовну пісню. Тоді музиканти не розгубилися і вирішили все ж дати шанс фанатам "кайфанути" під їхні пісні, оголосивши окремий концерт на даху ЦУМ 24 серпня з презентацією їх нового альбому.
Тепер же з'ясовується, що і цього концерту не буде - організатори Svitlo Concert пішли на зворотню, нібито тільки "дізнавшись про скандал з Днем незалежності" і Green Grey.
Музиканти порівняли ситуацію з "совком" і шукають нове місце для виступу. Про це вони оголосили на своїй офіційній сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net.
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"Back in USSR !! Повернення в «совок»! Вчора організатори скасували наш концерт на даху ЦУМ. Пояснюють своє рішення ... «ой ми не знали» <...> Як, з якої причини ?! Це вже не жарти!!!", - йдеться в заяві групи.
Але здаватися рокери не мають наміру, заявивши, що вся ця ситуація "дає їм сили і мотивацію протистояти".
"P.S. Про нове місце концерту - презентації альбому «Сірник» на День Незалежності України, ми повідомимо пізніше. До зустрічі на концерте🤘😎🧨", - веселощам бути.
Користувачі "смакують" скандал у коментарях:
"Красавці🙌"
"Ого! Ну це вже занадто!!! тримайтеся"
"Мда, ледь відомий колектив вирішив хайпанути на скандалі, який сам же і влаштував. ️Кому треба вас забороняти? Вас ніхто не знає навіть"
"Дуже не люблю боягузливих людей, а боягузливих душею ще більше, це про керівництво ЦУМу і організаторів концерту. Удачі, вам, хлопці!💪🏻"
Нагадаємо, скандал з Green Grey через концерт до Дня Незалежності вийшов на новий рівень: "на жаль...»
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