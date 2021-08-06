Відома співачка Джамала і її колега Tayanna (Тетяна Решетняк) вразили українців новими кадрами

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Зараз виконавиця готується до участі в проєкті "Танці з зірками". Як відомо, нещодавно з'явилася новина про те, що Джамала і не менш відома українська співачка Tayanna записали нову пісню.

Цього разу Джамала поділилася новим контентом у своєму Instagram. На відео в історіях Джамала перебувала на висоті 1350 метрів в горах. Наближався потужний шторм, пориви вітру, зірвали хустку, яку співачка тримала в руках. Там почався сильний шторм, в який потрапила співачка з Тетяною і знімальною групою.

"Якщо чесно, відео не передає, але краплі дощу більше схожі на град і вітер, який зносить. Було страшнувато", ділиться враженнями артистка зі своїми фанатами.

У якийсь момент дівчатам кричать:"тікайте".

"Все змінювалося дуже швидко. Погода з нами пограла", написала Джамала.

Як повідомила співачка, зараз проходять зйомки кліпу з виконавицею Tayanna на пісню "Наша Земля". Також, Джамала стверджує, що кліп дасть відчути себе, як на популярних міжнародних пісенних фестивалях.

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