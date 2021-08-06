Известная певица Джамала и её коллега Tayanna (Татьяна Решетняк) поразили украинцев новыми кадрами
Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Сейчас исполнительница готовится к участию в проекте "Танці з зірками". Как известно, недавно появилась новость о том, что Джамала и не менее известная украинская певица Tayanna записали новую песню.
На этот раз Джамала поделилась новым контентом в своём Инстаграм. На видео в Историях Джамала находилась на высоте 1350 метров в горах. Приближался мощный шторм, порывы ветра, сорвали платок, который певица держала в руках. Там начался сильный шторм, в который попала певица с Татьяной и съемочной группой.
"Если честно, видео не передает, но капли дождя больше похожи на град и ветер, который сносит. Было страшновато", делится впечатлениями артистка со своими фанатами.
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В какой-то момент девушкам кричат: "Убегайте".
"Всё менялось очень быстро. Погода с нами играла", написала Джамала.
Как сообщила певица, сейчас проходят съемки клипа с исполнительницей Tayanna на песню "Наша Земля". Также, Джамала утверждает, что клип даст почувстсвовать себя, как на популярных международных песенных фестивалях.
Ранее сообщалось, Джамала и Tayanna неожиданно появились вместе, заинтриговав украинцев: "Вы долго ждали"
Также, Джамала, став участницей "Танці з зірками", сделала важное заявление: "Градус волнения - растет с каждым днем"
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