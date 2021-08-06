Співачка Світлана Лобода анонсувала вихід нового кліпу, в якому заспіває українською мовою

Це сталося після того, як співачка сколихнула громадськість гучною заявою про повернення на батьківщину, через більше чотирьох років життя і виступів у Росії. Про нову відеороботу Лобода розповіла в ефірі каналу "Україна". Відповідне відео артистка показала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

38-річна Світлана Лобода розповіла, що записала пісню Vogue українською мовою, другу в кар'єрі після «Облиш»).

"Красива, написана українським автором, ще й двома мовами. Я подумала, що прийшов час для цієї пісні і для цієї унікальної і незвичайної відеороботи", – сказала співачка в коментарі виданню «Обозреватель».

Презентація кліпу на цю пісню запланована на 13 серпня. Цікаво, що його зняв INDY HAIT. Саме онбув режисерів таких яскравих кліпів Тіни Кароль, як" Скандал "і"Хороший хлопець".

Кліп Тіни Кароль

Кліп Тіни Кароль

"Неймовірна робота. Я назву, напевно, це арт-проектом, тому що він унікальний, він незвичайний і не схожий на всі мої інші відео. Він дуже лаконічний. І я вперше працюю з молодим режисером", - поділилася співачка.

Шанувальники співачки заінтриговані, і з нетерпінням чекають нову пісню артистки.

"Уривок пісні дуже вразив, чекаю всім серцем" « " чекаємо пісню, Світлана Сергіївна ❤Аа ще ви дуже красива, ця укладка просто ідеальна», «хочеться скоріше почути і побачити ваші нові шедеври», - пишуть в мережі.

Відзначимо також раніше Лобода завила, що 14 серпня дасть концерт в одеському клубі Ibiza Beach Club.

Нагадаємо, Лобода голосно оголосила про свій приїзд до Одеси:"Я так скучила".

Як повідомляла Politeka, Лобода в ефектному боді і чоботях засвітилася в компанії відомого продюсера.

Також Politeka писала, що Лобода урочисто оголосила про своє повернення в Україну і назвала дату зустрічі.