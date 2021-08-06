Відомий шоумен Максим Галкін показав відео зі своїм сином Гаріком

Як передає Politeka.net, шоумен Максим Галкін і легендарна співачка Алла Пугачова в шлюбі вже 21 рік. У них є двоє дітей-син Гарік і дочка Ліза. Максим активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу шоумен показав нове відео. На кадрах 7-річний Гарік йде в магазин. Хлопчик сказав, що пішов за саморезом і ще парою дрібничок. Також, він розповів, що їм з Клавою (дочкою Христини Орбакайте) потрібно відкрити сейф, оскільки дівчинка забула код від нього.

"Господарський. Гарік обожнює ходити за покупками в наш сільський магазин", підписав відео Максим Галкін.

Також, до походу в магазин приєдналася і сама Алла Пугачова.

Шанувальники засипали артиста позитивними компліментами: "Який чудовий! Ви, Максим, ростіть справжнього чоловіка!", "Господарський росте, молодець, як звичайний хлопчина без випендреж", " Максим у вас самі класні діти! Такі прості і справжні", " молодець! Справжній чоловік, помічник"

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