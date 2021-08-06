Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик поділилася веселими кадрами

Артистка не тільки будує кар'єру на телебаченні і в кіно, але ще активно веде свій блог. За сторінкою Ребрик стежать 725 тисяч шанувальників. Нові фото артистка якраз і показавши у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Лілія Ребрик з подружкою влаштували фотосесію з яскравими парасольками. Знімки буквально заряджають енергією і хорошим настроєм, яке не під силу зіпсувати погоді.

"Хоча і дощовий, хоча і робочий, але який все-таки різнобарвний настрій у цих двох блондинок», - написала вона.

Також в хеш-тегах вона додала: працюємо, не мокнемо, знімаємо кіно.

"Красуні", - резюмували фоловери артистки.

"Ну навіть в самий похмурий, дощовий день ці дві красуні сяють краще за будь-яку веселку", - додали в коментарях.

Нагадавши, Лілія Ребрик повідомила про свій стан після травми і вразила виглядом: "робота кипить".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик в одному халаті розговорилася з українцями про дурні поради: "терміново кожні 2 години...".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик в яскравій сукні з розрізом надихнула одкровенням: "навіть коли ти з головою в роботі...".