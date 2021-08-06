Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик поділилася веселими кадрами
Артистка не тільки будує кар'єру на телебаченні і в кіно, але ще активно веде свій блог. За сторінкою Ребрик стежать 725 тисяч шанувальників. Нові фото артистка якраз і показавши у своєму Instagram, передає Politeka.net.
Лілія Ребрик з подружкою влаштували фотосесію з яскравими парасольками. Знімки буквально заряджають енергією і хорошим настроєм, яке не під силу зіпсувати погоді.
"Хоча і дощовий, хоча і робочий, але який все-таки різнобарвний настрій у цих двох блондинок», - написала вона.
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Також в хеш-тегах вона додала: працюємо, не мокнемо, знімаємо кіно.
"Красуні", - резюмували фоловери артистки.
"Ну навіть в самий похмурий, дощовий день ці дві красуні сяють краще за будь-яку веселку", - додали в коментарях.
Нагадавши, Лілія Ребрик повідомила про свій стан після травми і вразила виглядом: "робота кипить".
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Також Politeka писала, що Лілія Ребрик в яскравій сукні з розрізом надихнула одкровенням: "навіть коли ти з головою в роботі...".