Українська легендарна виконавиця Софія Ротару підкорила виглядом у білому
Співачка Софія Ротару не втомлюється вражати своїм зовнішнім виглядом, повідомляє Politeka.net. Цього разу єдиний син зірки, Руслан Євдокименко, розмістив фото, на якому його мама виблискує в білій сукні.
Артистка ніби сяє від щастя, вражаючи красою і молодістю. Завершили її образ стильні аксесуари, зокрема, капелюшок і окуляри від сонця, а поруч можна помітити квіти.
У пості люблячий син привітав матір з 74-річчям.
"З Днем народження, мамо! Будь здорова і щаслива. Люблю тебе більше за життя! ❤ ️ ",- написав Руслан.
Лобода після гучної заяви про повернення на батьківщину, розкрила, що чекає українців: "Я вперше..."
Полякова зважилася показати нерідного батька, про якого завжди мовчала: "Не розповідала цю історію нікому"
Зірка "1 + 1" Вітвіцька, яка пережила аварію, показала кадри нової ДТП: "Проїхала колона мотоциклістів, а вже через кілька хвилин..."
Комаров зі "Світ навиворіт" вперше вийшов на зв'язок після особистої трагедії: "Яку потрібно мати силу..."
Переможниця "Холостяка" Анна Богдан похвалилася новою подорожжю з Заливако: "Ми тут задумалися, може..."
Всього за півгодини пост зібрав сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі також писали свої привітання.
"Руслан, бережіть її! 🙏 ", "З Днем Народження найулюбленішу, найкрасивішу, найталановитішу Софію Михайлівну!❤ ️ 🙏 ", "Яка гарна!😍 З Днем Народження, Софію Михайлівну. Всього їй найкращого!🙏 🏻 ", "Красуня!😍 З Днем Народження Софію Михайлівну!!", "Як красиво! Вітаємо! ❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області. Примітно, що паспортистка помилково записала день народження артистки 9 серпня, тому у співачки, можна сказати, два дні народження.
Раніше Politeka писала, що рідна сестра Софії Ротару, яка виступить в Росії
Нагадаємо, що родина Ротару зібралася в повному складі, від внучки очей не відвести
A ще Politeka повідомляла, що єдиний син Софії Ротару зі своєю коханою викликали фурор