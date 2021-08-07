Українська легендарна виконавиця Софія Ротару підкорила виглядом у білому

Співачка Софія Ротару не втомлюється вражати своїм зовнішнім виглядом, повідомляє Politeka.net. Цього разу єдиний син зірки, Руслан Євдокименко, розмістив фото, на якому його мама виблискує в білій сукні.

Артистка ніби сяє від щастя, вражаючи красою і молодістю. Завершили її образ стильні аксесуари, зокрема, капелюшок і окуляри від сонця, а поруч можна помітити квіти.

У пості люблячий син привітав матір з 74-річчям.

"З Днем народження, мамо! Будь здорова і щаслива. Люблю тебе більше за життя! ❤ ️ ",- написав Руслан.

Всього за півгодини пост зібрав сотні лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі також писали свої привітання.

"Руслан, бережіть її! 🙏 ", "З Днем Народження найулюбленішу, найкрасивішу, найталановитішу Софію Михайлівну!❤ ️ 🙏 ", "Яка гарна!😍 З Днем Народження, Софію Михайлівну. Всього їй найкращого!🙏 🏻 ", "Красуня!😍 З Днем Народження Софію Михайлівну!!", "Як красиво! Вітаємо! ❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Новоселицького району Чернівецької області. Примітно, що паспортистка помилково записала день народження артистки 9 серпня, тому у співачки, можна сказати, два дні народження.

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