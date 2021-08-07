Відомий український хореограф Влад Яма разом із дружиною Лілією стали свідками моторошного ДТП на швидкісній трасі

Як пише Politeka.net, відомий український хореограф Влад Яма, який нещодавно вирішив спробувати себе у ролі телеведучого та засвітився на новому найдовшому прямоефірному шоу "Твій день" на "1+1", став свідком жахливого ДТП.

Так, у stories в своєму Instagram Влад Яма разом із дружиною Лілією потрапили у великий затор, який, як згодом виявилося, утворився через аварію.

Влад Яма показав кадри із місця події. Як видно на відео, один із автомобілів перетворився на груду металу після зіткнення.

"Всмятку… Будьте обережні", - написав хореограф.

Зауважимо, чи є у цьому ДТП жертви – поки не відомо, надіємося на краще. На місці події працює поліція.





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