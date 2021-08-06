Відомий український хореограф Влад Яма разом з батьком Миколою показали, як правильно очищати кавуни

Як пише Politeka.net, відомий український хореограф Влад Яма пробує себе у ролі телеведучого. Так, чоловіка запросили вести нове найдовше прямоефірне шоу "Твій день" на "1+1". Так, у новому випуску Влад Яма показав глядачам, як правильно чистити кавуни та розповів, що навчився цій майстерності у свого батька – Миколи Ями.

Свої вміння Яма продемонстрував в ефірі програми "Твій день", а його батько, який спостерігав за процесом через відеозв’язок, оцінив роботу сина на 5+.

Хореограф опублікував фото у своєму Instagram, на якому показав, як його батько ідеально чисте кавуни.

"ЯБЛУКО ВІД ЯБЛУНІ 🍏 КАВУН ВІД КАВУНА 🍉 СИН ВІД БАТЬКА 😍 А якщо чесно, редакція @tviyden_official і всі глядачі в захваті від включення із татом😁 Запалив так запалив!.. Сезон кавунів відкрито🔥", - написав Яма.

Метод чищення кавуна Миколи Ями підходить, коли збирається велика кампанія і випльовувати насіння буде не зовсім зручно. За словами батька хореографа, порізавши кавун таким способом, є можливість їсти тільки м’якоть.

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