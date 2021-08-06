Известный украинский хореограф Влад Яма вместе с отцом Николаем показали, как правильно очищать арбузы

Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф Влад Яма пробует себя в роли телеведущего. Так, мужчину пригласили вести новое самое длинное прямоэфирное шоу "Твій день" на "1 + 1". Так, в новом выпуске Влад Яма показал зрителям, как правильно чистить арбузы и рассказал, что научился этому мастерству у своего отца – Николая Ямы.

Свои умения Яма продемонстрировал в эфире программы "Твой день", а его отец, который наблюдал за процессом через видеосвязь, оценил работу сына на 5+.

Хореограф опубликовал фото в своем Instagram, на котором показал, как его отец идеально чистый арбузы.

"Яблоко от яблони 🍏 арбуз от арбуза 🍉 сын от отца и если честно, редакция @tviyden_official и все зрители в восторге от включения с папой и зажег так зажег!.. Сезон арбузов открыт", - написал яма.

Метод чистки арбуза Николая Ямы подходит, когда собирается большая кампания и выплевывать семена будет не совсем удобно. По словам отца хореографа, порезав арбуз таким способом, есть возможность есть только мякоть.

Ранее Politeka писала, что жена Влада Ямы с младенцем на руках разомлевшая от счастья: "Какой же он, правда?".

Напомним, что Влад Яма из " Танцев со звездами "с женой показали, как надо развлекаться семьей:"Дали жару на районе".

A еще Politeka сообщала, что жена строгого судьи " Танцев со звездами "Влада Ямы рассказала, какой он на самом деле:" почему влюбилась...".