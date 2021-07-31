Суддю "Танців з зірками", хореографа Влада Яму і його дружину Ліліану називають чи не найкрасивішою і міцною парою в українському шоубізі

Як відомо, їх шлюб триває ось уже шість років, а у відносинах вони й того більше. За цей час у Влада з Ліліаною народився син Леон, а останнім часом парочка все частіше заговорює про можливе поповнення в сімействі. Зокрема, вони обоє не проти доньки.

У своїх свіжих "сторіз" в Instagram дружина Ями розговорилася про особисте, відповідаючи на питання підписників, передає Politeka.net.

У дівчини запитали, "чому вона закохалася у Влада".

"Чому треба любити за щось. Адже ми любимо наших дітей безумовно. Тому що вони наші рідні душеньки. Це незрозуміло. "Твоя" людина і все. Звичайно ж, люблю почуття гумору Влада, його любов і турботу", - зізналася Ліліана, пізніше додавши, що в цілому цінує в чоловіках інтелект, чесність і шанобливе ставлення.

Крім того, дружина Ями здивувала спогадом з дитинства, розповівши про якого "принца" мріяла.

"Про популярного чоловіка не мріяла. Поки була маленька, перед сном фантазувала про своє майбутнє. А про чоловіка завжди загадувала, щоб він мене любив, поважав і цінував. Такі найважливіші критерії для себе виділяла. Звичайно ж, мені подобалися Бекстрит бойз і Джастін Тімберлейк, а ще Леонардо Ді Капріо", - повідомила дівчина.

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