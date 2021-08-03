Дружина танцюриста Влада Ями Лілія показала яскраві кадри з немовлям на руках

Як повідомляє Politeka.net, дружина відомого українського хореографа Влада Ями Лілія часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram, де зібрала величезну аудиторію фоловерів. Так, цього разу красуня поділилася зворушливими кадрами з немовлям на руках, чим розчулила фанатів.

На знімках Лілія відображена в затишній кімнаті, перед камерою вона з'явилася в яскравій рожевій футболці, її волосся заплетене в милу косичку, а на обличчі вираз щастя і блаженства. Як виявилося, на руках у Лілії новонароджена дитина телеведучого Анатолія Анатоліча і його дружини. Схоже, сімейство Влада Ями прийшло відвідати молодих батьків.

"Який же у вас чарівний хлопчик", "Який же він, правда? Мімімі", - підписала сторіс Лілія, демонструючи малюка.

Відзначимо, що хореограф Влад Яма не раз в інтерв'ю заявляв, що вони з дружиною мріють про другу дитину. А поки ростять сина Леона.

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