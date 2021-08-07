Известный украинский хореограф Влад Яма вместе с женой Лилией стали свидетелями жуткого ДТП на скоростной трасе

Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно решил попробовать себя в роли телеведущего и засветился на новом самом длинном прямоефирном шоу "Твой день" на "1+1", стал свидетелем ужасного ДТП.

Так, в stories в своем Instagram Влад Яма вместе с женой Лилией попали в большой затор, который, как впоследствии оказалось, образовался из-за аварии.

Влад Яма показал кадры с места происшествия. Как видно на видео, один из автомобилей превратился в груду металла после столкновения.

"Всмятку ... Будьте осторожны", - написал хореограф.

Заметим, есть ли в этом ДТП жертвы – пока не известно, надеемся на лучшее. На месте события работает полиция.

Ранее Politeka писала, что отец Влада Ямы похвастался необычным умением в эфире популярной программы: "Зажег так зажег!".

Напомним, что фаворитка Влада Ямы из "Танцев со звездами" поразила внешностью в юности: "Тонкая, звонкая и прозрачная".

A еще Politeka сообщала, что жена Влада Ямы похвасталась обновлением в их загородном особняке под Киевом: "Теперь красиво".