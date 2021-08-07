Известный украинский хореограф Влад Яма вместе с женой Лилией стали свидетелями жуткого ДТП на скоростной трасе
Как пишет Politeka.net, известный украинский хореограф Влад Яма, который недавно решил попробовать себя в роли телеведущего и засветился на новом самом длинном прямоефирном шоу "Твой день" на "1+1", стал свидетелем ужасного ДТП.
Так, в stories в своем Instagram Влад Яма вместе с женой Лилией попали в большой затор, который, как впоследствии оказалось, образовался из-за аварии.
Влад Яма показал кадры с места происшествия. Как видно на видео, один из автомобилей превратился в груду металла после столкновения.
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"Всмятку ... Будьте осторожны", - написал хореограф.
Заметим, есть ли в этом ДТП жертвы – пока не известно, надеемся на лучшее. На месте события работает полиция.
Ранее Politeka писала, что отец Влада Ямы похвастался необычным умением в эфире популярной программы: "Зажег так зажег!".
Напомним, что фаворитка Влада Ямы из "Танцев со звездами" поразила внешностью в юности: "Тонкая, звонкая и прозрачная".
A еще Politeka сообщала, что жена Влада Ямы похвасталась обновлением в их загородном особняке под Киевом: "Теперь красиво".