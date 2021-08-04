Дружина танцюриста Влада Ями Лілія показала, як змінилася їх з чоловіком частина двору з заміським будинком

Лілія Яма і Влад Яма переїхали в заміський будинок тільки в минулому році. Зродженням сина танцівник вирішив зробити сімейною резиденцією не столичну квартиру, а будинок за містом. Цього разу Лілія вирішила показати, як змінилася частина їхнього двору.

Варто відзначити, що раніше зі свого будинку і місця проживання пара робити таємницю не стала і спокійно показала будинок шанувальникам, записавши цілий ролик з екскурсією.

"Вау, дивіться, нам пофарбували сьогодні зону барбекю, загалом, робота в будинку кипить повним ходом! Тепер красиво стало", - розповідає Лілія разом з маленьким сином.

"Ми мріяли про нього всім серцем. Неймовірна насолода була продумувати окремі деталі і фішечки нашого будинку. Трохи декору я навіть фарбувала власноруч. Який же це кайф, словами не передати. Останні місяці будівництва ми майже жили тут, настільки хотілося швидше закінчити ремонт. Тут наша душа в кожній деталі " - розповідала Лілія в Instagram.

Як видно, будинок подружжя зробили в стилі лофт в світлих тонах, продумали весь дизайн до дрібниць і облаштували все під свій смак.

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