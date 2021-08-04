Супруга танцора Влада Ямы Лилия показала, как преобразилась их с супругом часть двора с загородным домом

Лилия Яма и Влад Яма переехали в загородный дом только в прошлом году. Срождением сына танцовщик решил сделать семейной резиденцией не столичную квартиру, а дом за городом. В этот раз Лилия решила показать, как преобразилась часть их двора.

Стоит отметить, что ранее из своего дома и места проживания пара делать тайну не стала и спокойно показала дом поклонникам, записав целый ролик с экскурсией.

«Вау, смотрите, нам покрасили сегодня зону барбекю, в общем, работа в доме кипит полным ходом! Теперь красиво стало», - рассказывает Лилия вместе с маленьким сыном.

«Мы мечтали о нем всем сердцем. Невероятное наслаждение было продумывать отдельные детали и фишечки нашего дома. Немного декора я даже красила собственноручно. Какой же это кайф, словами не передать. Последние месяцы строительства мы почти жили здесь, настолько хотелось быстрее закончить ремонт. Здесь наша душа в каждой детали» - рассказывала Лилия в Инстаграм.

Как видно, дом супруги сделали в стиле лофт в светлых тонах, продумали весь дизайн до мелочей и обустроили все под свой вкус.

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