Танцюриста шоу-балету Наді Дорофеєвої побили до стану напів смерті в Києві тиждень тому

Як пише Politeka.net, Женю Гончаренка, який танцював у шоу-балеті співачки Наді Дорофеєвої, 1 серпня сильно побили, коли той повертався з клубу додому. Пізніше з’ясувалося, що на хлопця напав військовослужбовець УДО. Цей факт підтвердили і в Управлінні державної охорони України.

На відео, яке вже встигло розлетітися мережею, видно, що чоловік одним ударом нокаутував хлопця, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні ушкодження. Причина такої агресивної поведінки поки невідома.

Зараз Женя в комі, він перебуває в реанімації без права на відвідування. Лікарі не дають ніякої конкретної інформації, ведеться спостереження за станом. Надя Дорофеєва із сумом повідомила, що змушена продовжувати репетиції без Євгена, однак надіється, що хлопець скоро повернеться у команду.

На трагедію відгукнулося багато зірок шоу-бізнесу, у тому числі й співачка Тіна Кароль, яка поширила відео побиття у себе в stories, та репер Потап. Виконавець закликав своїх фанатів та колег по цеху допомогти Євгену Гончаренку матеріально, адже сума на реабілітацію потрібна немаленька.

Окрім цього, слідчі перевіряють факт причетності співаробітника УДО і до інших злочинів. Тобто, Євген Гончаренко може бути не першою жертвою цього чоловіка. До того ж, справу про побиття й досі не передали до суду. Правоохоронці пояснюють, що ще не завершили експертизи, яка б показала, якої тяжкості травми отримав Гончаренко.

Зауважимо, що співробітника УДО підозрюють в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, за яке загрожує позбавлення волі до 8 років.

Рaніше Politeka писaлa, що Тіна Кароль емоційно відгукнулася на трагедію з танцюристом Дорофєєвою: "Знайте, світ інший...".

Нaгaдaємо, що у справі побиття танцюриста Наді Дорофєєвої з’явився несподіваний поворот: "Є інформація про інший злочин".

A ще Politeka повідомлялa що лікарі не пускають до побитого танцюриста Дорофєєвої, в якому він зараз стані: "Прошу допомоги...".