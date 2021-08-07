Співачку Аллу Пугачову розкритикували за незвичайний look

Незважаючи на те, що Аллі Пугачовій вже 72 роки, вона не відстає від трендів. Співачка володіє стрункою фігурою, тому часто носить укорочені джинси і блузки, а також дозволяє собі носити міні-спідниці. Шанувальники звикли бачити артистку навіть в коротких шортах, але цього разу Алла Борисівна встигла вразити їх щось новим.

Знімок Пугачової оприлюднили на одній з фанатських сторінок в Instagram, передає Politeka.net.

Примадонна позує в костюмі вільного крою в горошок, чим відразу викликала бурю емоцій. Деякі фанати побачили в наряді не що інше, як піжаму.

«Добрий ранок. Оцініть look від 1 до 10✨», - попросили шанувальників автори фан-сторінки.

Думки людей, як завжди розділилися, але критиків такого стилю виявилося більше ніж тих, хто захопився новим образом.

"Це ж піжама",

"А під пахвою подушка",

"Красива піжама", "Завеликий дуже",

"Повністю відсутній смак", - розкритикували в мережі.

Однак знайшлися і такі, хто порахував, що негативні коментарі люди пишуть від заздрості.

"Заздрість огидне чуство", - переконані деякі.

Нагадаємо, що Алла Пугачова з дитиною на руках викликала ажіотаж в мережі: "Правнук?".

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