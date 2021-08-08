Популярний співак Андрій Данилко, який представляв Україну на "Євробаченні-2007" в образі Вєрки Сердючки, розповів, чому не зайняв першого місця

Відомий український композитор, який прославився під сценічним жіночим образом Вєрки Сердючки, через 14 років після свого виступу на "Євробаченні" розсекретив, чому не отримав перемоги, передає газета "vesti.ua".

Данилко каже, що "Євробачення-2007", де він виступав з піснею "Dancing Lasha Tumbai" та зайняв друге місце, мало політичне підґрунтя, однак співак не має нічого проти виконавиці з Сербії, яка зайняла перше місце.

За словами Андрія Данилка, коли прийшов час оголошувати результати, він не сильно хвилювався, йому було байдуже через сильну втому. Після оголошення результатів, Данилку пояснили, чому він зайняв друге місце.

"Мені відкритим текстом сказали, що влітку має бути саміт з президентом США в Сербії і потрібно до цієї країни підтягнути увагу", - зізнається співак.

Як відомо, Сербія перемогла на "Євробаченні-2007" з невеликим відривом, друге місце зайняла Вєрка Сердючка, а третє – російська група "Серебро".

"На конкурсі була хороша атмосфера. І не було ніякого конфлікту, на відміну від російської групи "Серебро", які шарахалися від мене, як від чорта, коли я покликав їх святкувати разом. Можливо, вони по собі рівняли або своєму продюсеру", - розповідає Данилко.

За словами співака, першою із другим місцем його привітала Примадонна Алла Пугачова, яка заспокоїла Данилка і сказала, що це все була звичайна "заказуха".

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