Учасниця "Голос країни" співачка Roxolana зняла кліп разом з легендарною українською співачкою Ніною Матвієнко

Співачка Roxolana брала участь у дев'ятому сезоні проєкту "Голос країни" в команді Олексія Потапенка, пише Politeka.net. Зараз 23-річна екс-учасниця проекту займається розвитком співочої кар'єри. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Днями співачка випустила новий кліп на пісню "Твої очі як те море" разом з Ніною Матвієнко. Спочатку остання не хотіла брати участь у зйомках, вважаючи композицію занадто молодіжною, але почувши частину, яку Roxolana записала для неї Вона, порадившись з дітьми, прийняла пропозицію.

Матвієнко зазначила, що молодий автор добре постаралася - композиція вийшла яскравою, та ще й на слова Франко - українського поета. Артистка вважає, що поезія отримала нове дихання.

Зйомки кліпу проходили у Національному художньому музеї. У ролику поєднали сучасні тренди, традиції і культуру.

Відео зібрало тисячі переглядів і багато коментарів:

"Дуже круто, що українська поезія оживає в таких інтерпретаціях 👍 🏽 🤎 дякую за продовження українського життя🧡", " це просто супер! Очікували на це відео з нетерпінням! Спасибі за прекрасне виконання! Це щось дійсно нове в сучасній українській пісні", " вогонь 🔥 🔥 🔥 Роксі, ти шедевр і свіжий подих в українській музиці 🎶".

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