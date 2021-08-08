Участница "Голос країни" певица Roxolana сняла клип вместе с легендарной украинской певицей Ниной Матвиенко

Певица Roxolana принимала участие в девятом сезоне проекта "Голос країни" в команде Алексея Потапенко, пишет Politeka.net. Сейчас 23-летняя экс-участница проекта занимается развитием певческой карьеры. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На днях певица выпустила новый клип на песню " Твої очі як те море" вместе с Ниной Матвиенко. Поначалу последняя не хотела принимать участие в съемках, считая композицию слишком молодежной, но услышав часть, которую Roxolana записала для нее она, посоветовавшись с детьми, приняла предложение.

Матвиенко отметила, что молодой автор хорошо постаралась - композиция получилась яркой, да еще и на слова Франко - украинского поэта. Артистка считает, что поэзия получила новое дыхание.

Съемки клипа проходили в Национальном художественном музее. В ролике соединили современные тренды, традиции и культуруа.

Видео собрало тысячи просмотров и много комментариев:

"Очень круто, что украинская поэзия оживает в таких интерпретациях 👍🏽🤎 Спасибо за продолжение украинской жизни 🧡", "Это просто супер! Ожидали на это видео с нетерпением! Спасибо за прекрасное исполнение! Это что-то действительно новое в современной украинской песни", " огонь 🔥🔥🔥 Рокси, ты шедевр и свежее дыхание в украинской музыке 🎶".

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