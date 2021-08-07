Співачка і актриса Дженніфер Лопес останнім часом стала частіше розбурхувати модними образами

Виконавиця має свій власний унікальний стиль, який допомагає їй бути найяскравішою зіркою в своєму оточенні. Оскільки для виходу в світ Лопес вибирає тільки дизайнерські наряди з величезними вирізами на декольте або з розрізами на ногах, то затьмарити такий образ досить важко.

Як можна помітити з кадру, представленого на фан-акаунті, артистка і цього разу вибрала вельми екстравагантний наряд. Плаття не тільки не приховувало фігуру Лопес, воно ще й вигідно підкреслило її пишні форми. Високий розріз і відкрита спина в сукні зробили фігуру Дженніфер більш ефектною.

Срібляста блискуча тканина, масивні аксесуари і звична пишна зачіска з вечірнім макіяжем перетворили 52-річну знаменитість на справжню бунтарку.

"Богиня👑 🛐; приголомшливо😍; улюблений погляд, коли-небудь виглядати б так, як вона; неймовірна; це заборонений плід; Ти моя чудова людина; Аффлеку дуже пощастило, з ним красива жінка, і це буде для його життя Вау, це здорово", - пишуть користувачі

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

Як повідомляла Politeka, апетитна Дженніфер Лопес в топі з бантом покрасувалася на відпочинку з Аффлеком: кадри.

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в шортиках побалувала зовнішнім виглядом після дня народження: фото.