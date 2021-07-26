Певица и актриса Дженнифер Лопес публично похвасталась отношениями с Беном Аффлеком после дня рождения

Дженнифер Лопес в свой день рождения 24-го июля публично объявила о своих отношениях с Аффлеком. Причем далеко не всем поклонникам звезды пришлась по душе данная новость.

У себя в Инстаграм звезда опубликовала фото страстного поцелуя с Беном Аффлеком, который и стал причиной весьма бурных споров среди аудитории 52-летней знаменитости. Лопес давно славится своим эксцентричным характером. Даже в 2004 году пара распалась прямо перед свадьбой и отказалась говорить об этом.

Теперь же пара возобновила отношения, начала ездить друг к другу, на свидания и в рестораны. Также звезды появились вместе на дне рождения Лопес на яхте.

Мнения поклонников разделились:

«Какая она шикарная женщина; Какая она бомбическая🔥; Когда она успевает, вроде только замуж выходила за другого, уже с этим снова🤨🤦🏻‍♀️; Шустрая. То с одним, то с другим; Меня тошнит от Аффлека, пошатался по бабам, понял, что никому не нужен, в свои годы, и снова причалил к Лопес..🤦‍♀️ надолго ли..; Это называется старость, когда возвращаешься к бывшим🤷‍♂️Страстный поцелуй да, но почему то он не обнимает её горячо любимую, руки просто повисли (((».

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