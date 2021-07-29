Легендарная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес покорила стильным луком на отдыхе после путешествия

На свой день рождения артистка порезвилась с возлюбленным Беном Аффлеком на роскошной яхте, побывав в Сен-Тропе. После этого звезда решила посетить остров Капри и даже снялась в яркой фотосессии в рамках рекламы известного бренда одежды.

Как можно заметить, теперь артистка во всю наслаждается свободным временем и ни в чем себе не отказывает. На побережье раскованную Лопес можно встретить в самых разных нарядах. Последний из замеченных фанатами вышел весьма пикантным.

Маленький топик с бантом без бретелей очень стильно смотрелся на фигуре Лопес в сочетании с белоснежными брюками с широкой штаниной. Ухоженный вид и расслабленность перед камерой сделали 52-летнюю знаменитость заметно ярче обычного.

И хотя звезда подчеркивает, что не делает уколов красоты, с каждым годом в это верится все меньше, ведь у артистки нет и следов морщинок, а секретов ухода за собой в полной мере Лопес не раскрывала никогда.

Напомним, Лопес раскрепощенно показала заспанное лицо без фотошопа

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