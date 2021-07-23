Певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания, возобновив роман с Беном Аффлеком

Не так давно фотграфи запечатлели на первых прогулках звездную пару. Теперь Дженнифер Лопес и Бен Аффлек серьезно относятся к своему роману, который начался вновь. По словам анонимного источника, влюбленные очень дорожат друг друга и не хотят расставаться, об этом сообщает издание People.

Стоит отметить, что ранее пара уже встречалась в далеком 2002 году и даже планировала сыграть свадьбу. Но за пару дней до бракосочетания влюбленные неожиданно передумали и все отменили, отказываясь комментировать произошедшее. Помолвка была разорвана и больше Аффлек с Лопес не встречались.

Теперь же, по словам анонима, Аффлек «очень счастлив» с Лопес и рад быть с ней вместе.

«Они хотят сделать все возможное, чтобы это сработало», - так выражается инсайдер. При этом дети Лопес – сын Макс и дочь Эмма начали знакомство с мужчиной, «все, кажется, идет гладко». Таким образом Дженнифер раскрыла серьезные планы на совместное будущее.

Сейчас Лопес и Аффлека все чаще можно заметить на прогулках во время романтичных свиданий. Недавно пара прогулялась по людным улицам, держась за руки и наслаждаясь обществом друг друга.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала живот, позируя в коротенькой кофте: "Чего так хорошо?".

А еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес в узких лосинах доказала, что можно выглядеть молодо в любом возрасте.

Также Politeka сообщала, что Лопес в мини-шортах засветилась на тайном свидании с Беном Аффлеком: кадры влюбленных.